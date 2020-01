Voralberg: Zwei Skifahrer von Lawinen verschüttet

Bei Lawinenabgängen sind am Donnerstag in Vorarlberg zwei Wintersportler verschüttet worden. In beiden Fällen konnten die Verschütteten aus den Schneemassen befreit werden, wie die Vorarlberger Polizei am Freitag informierte.

In Vorarlbergs Bergen herrscht derzeit laut Landeswarnzentrale verbreitet erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3.

Am Donnerstag, kurz nach 11 Uhr, wurde im Skigebiet Golm in Schruns-Tschagguns (Montafon) ein 59-jähriger Wintersportler von einem Schneebrett im freien Skiraum mitgerissen. Der Splitboard-Fahrer wollte mit seiner Frau von der Latschätzalpe zur Lindauer Hütte aufsteigen, nach wenigen Metern Aufstieg löste sich oberhalb des Paares ein Schneebrett, das den Mann bis zu den Schultern verschüttete. Seine Frau grub den Vorarlberger mit der Lawinenschaufel aus, er blieb unverletzt.