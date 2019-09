Vermisster 20-Jähriger tot im Kanton Schwyz gefunden

Nach intensiver Suche durch verschiedenee Einsatzkräfte entdeckte am Donnerstagvormittag die Besatzung eines Rega-Helikopters am Fuss der Nordflanke des Grossen Mythen einen leblosen Körper. Beim Eintreffen am Fundort konnte nur noch der Tod des jungen Mannes festgestellt werden. Laut der Polizei war er mehrere hundert Meter abgestürzt. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen, Hinweise auf Dritteinwirkung gibt es nicht.

Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass es sich um den Vermissten handelt. Die formelle Identifikation steht noch aus.