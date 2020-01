Venedig sperrt wegen Kriegsbombe den Luftraum

Wegen einer Weltkriegsbombe müssen Tausende Einwohner in Venedig ihre Häuser verlassen. Für die Entschärfung der etwa 220 Kilogramm schweren Fliegerbombe werde am 2. Februar der komplette Verkehr an Land und auf dem Wasser gesperrt, teilte die Stadt am Freitag mit. Auch der Luftraum würde für den «Bomba Day» vorübergehend gesperrt.