Tropennacht endet mit heftigen Gewittern

Veranstaltung abgebrochen

An der Fête des Vignerons in Vevey VD ist am Freitagabend eine Aufführung abgebrochen worden. Als Ursache für das Vorgehen gaben die Veranstalter starken Regen an. Die Aufführung sei aufgrund eines Unwetters um 22.49 Uhr unterbrochen worden, sagte eine Mediensprecherin des Winzerfestes in der Nacht auf Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Auch in anderen Gegenden der Schweiz gab es Unwetter in der Nacht auf Samstag. So löste die Meteocentrale am späten Freitagabend etwa eine Unwetterwarnung der Stufe Rot für Luzern aus. Es bestünde die Gefahr von Hagel, von Starkregen und von schweren Sturmböen, schrieb die Organisation in einer Medieninformation.