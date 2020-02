Triebwerk ausgefallen: Flugzeug bereitet Notlandung vor

Wie «El Mundo» schreibt, sei mindestens ein Fahrwerk und ein Triebwerk ausgefallen. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Es sei möglich, dass Teile des Fahrwerks abgefallen und ins Triebwerk geraten seien. Beim Start soll ein Reifen geplatzt sein.

We will be landing in an hour. It is a tire that went into the engine. We still have other tires and a military plane just checked us out to make sure all was ok. pic.twitter.com/iAdhzQCxh5

