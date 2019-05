Touristenboot kentert auf Donau – mehrere Tote

Starke Strömung

Medien berichteten von einem Grosseinsatz der Rettungskräfte. Grosse Scheinwerfer beleuchteten Teile der Oberfläche der Donau im Budapester Abschnitt. Die Suche nach den Vermissten wurde jedoch durch heftigen Regen und starke Strömungen erheblich erschwert, wie das Internet-Portal Index.hu berichtete. Die Wassertemperatur betrug nur 15 Grad.

Die Ursache des Zusammenstosses mit dem anderen, grösseren Schiff war zunächst unklar. Das 27 Meter lange, für 60 Passagiere ausgelegte Unglücksschiff gehört dem Budapester Schifffahrtsunternehmen Panorama Deck. Ein Sprecher der Firma teilte am späten Mittwochabend mit: «Es werden alle Ressourcen mobilisiert, um Menschenleben zu retten.»

Die Donau fliesst mitten durch Budapest und trennt die beiden Stadthälften Buda und Pest voneinander. Ausflugsfahrten per Schiff sind auf dem Budapester Flussabschnitt bei Touristen sehr beliebt, weil sich dabei schöne und fotogene Ausblicke auf Sehenswürdigkeiten wie die Burg von Buda und das Parlamentsgebäude bieten.

A serious boat accident, on the River #Danube in #Budapest, is being reported by various media sources this evening, including Reuters (in English) Local Report in #Hungarian (being updated) at https://t.co/4kwcqldmXV#Duna#Magyar [Photo Credit: https://t.co/DCL7Gyj6HI] pic.twitter.com/Qel3yBbPSW

— Steve FRSA (@LeoMcGirr) May 29, 2019