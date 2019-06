Tote Flüchtlinge im Kühllaster: Lebenslange Haft für Schleuser

Weitere Verurteilungen

Im Zusammenhang mit der Todesfahrt des Kühllasters hatten die ungarische und die bulgarische Polizei acht weitere Mitglieder der Schleuserbande - sieben Bulgaren und einen Libanesen - verhaftet.

In dem komplexen Verfahren erster Instanz vor einem Jahr in Kecskemet, 100 Kilometer südlich von Budapest, wurden auch diese Männer zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Sie waren an insgesamt 25 Schleuserfahrten von Südungarn nach Österreich und Deutschland beteiligt.

Gegen ein 14. Bandenmitglied, einen zur Tatzeit in Serbien tätigen Afghanen, wurde in Abwesenheit verhandelt. Das Berufungsgericht in Szeged änderte diese Urteile geringfügig ab. Wegen Menschenschmuggels im Rahmen einer kriminellen Vereinigung erhielten sie Gefängnisstrafen zwischen vier und zwölf Jahren.