Tierhalter im Aargau fiel schon früher negativ auf

Mehrere tote und bereits verweste Tiere, andere Tiere in miserablem Zustand – der Fund, den die Kapo Aargau am Dienstag in Oftringen machte, führte zur Verhaftung eines 57-jährigen Schweizers. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm eröffnete in der Folge ein Strafverfahren gegen den Tierhalter. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, handelt es sich beim festgenommenen Mann nicht um einen Bauern, sondern um eine Privatperson, die im Besitz von Landwirtschaftsland ist.