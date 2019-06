Teenager sollen «beste Freundin» für neun Millionen getötet haben

Am 2. Juni brachen drei Jugendliche zum Wandern zu den Thunder Bird Falls auf, einem Gebiet im Süden des US-Bundesstaates Alaska. Eine von den Jugendlichen war die 19-jährige Cynthia Hoffman. Sie wurde später ermordet aufgefunden, gefesselt mit Klebeband, getötet durch einem Schuss in den Kopf. Ihre Leiche war in einen Fluss geworfen worden. Die anderen beiden Jugendlichen haben gestanden, sie getötet zu haben. Ein Mann soll ihnen neun Millionen Dollar für den Mord versprochen haben. So heisst es in der Anklageschrift.