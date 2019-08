Täter ersticht eine Frau und wird von Passanten gestoppt

Gemäss Reportern von 7 News Sydney, die zufällig vor Ort waren und filmten, soll ein IT-Angestellten den Attentäter mit einem Stuhl im Rücken getroffen haben, worauf der Mann zu Boden fiel und von den restlichen Passanten überwältigt wurde.

Die Reporter filmten zuvor, wie der Mann vom IT-Angestellten mit dem Stuhl verfolgt wurde und auf ein Auto kletterte. Dort rief er «Schiesst mir in den Kopf» und später auf der Strasse «Allahu Akbar».

7NEWS reporter @Andrew_Denney was one of the witnesses who saw the man carrying a knife in Sydney's CBD. "He was saying to people 'shoot me in the head.'" https://t.co/jdxOli2X4a#Sydney#7NEWSpic.twitter.com/UZxiISD5mD

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) August 13, 2019