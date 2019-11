Wolf reisst mehrere Schafe in Appenzell

Seit dem vergangenen Sonntag riss ein Wolf auf einer Appenzeller Weide zwei Schafe. Weitere Tiere wurden verletzt oder werden noch vermisst. Das Innerrhoder Landwirtschaftsamt und die Jagdverwaltung mahnen die Tierhalter zur Vorsicht.

Im Gebiet Steigchopf in Appenzell wurde am 17. November ein totes Schaf gefunden, ein weiteres Tier war verletzt, wie die kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung am Freitag mitteilte. Am Donnerstag wurde am gleichen Ort erneut ein gerissenes Schaf gefunden, zwei weitere Tiere sind verschwunden.