Starker Geruch im Cockpit: Swiss-Flug abgebrochen

Wegen eines starken Geruchs im Cockpit musste ein Swiss-Flug am 4. Juli über dem Mittelmeer abgebrochen werden. «Die Besatzung nahm einen starken Geruch im Cockpit wahr», wie die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust in einem Vorbericht schreibt, «und wurde teilweise in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt». Die Sust spricht von einem «schweren Vorfall».