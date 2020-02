Sessellift-Drama: 40-jähriges Unfallopfer verstorben

Ein 40-jähriger Mann, der vergangene Woche beim Sessellift-Unglück auf dem Stoos-Fronalpstock SZ verletzt wurde, ist am Mittwoch seinen Verletzungen erlegen. Der Mann aus dem Kanton Zürich befand sich in einem ausserkantonalen Spital.

Die anderen Verunfallten, eine Frau und zwei Männer, befinden sich auf dem Weg der Besserung, und die beiden Männer konnten das Spital verlassen, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Insgesamt zehn Personen kehrten am Donnerstag um 22 Uhr von einem Firmenausflug mit der Sesselbahn vom 1922 Meter hohen Fronalpstock auf den auf 1300 Meter gelegenen Stoos zurück. In zwei Sesseln sassen je drei Personen, in der mittleren vier. Im Gebiet Charenstöckli stürzte dieser mittlere Sessel zehn Meter in die Tiefe.