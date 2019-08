Seeufer-Schützer fordert freien Seezugang von Roger Federer

Das Land ist gekauft, die Bewilligung erteilt: Roger Federer kann in Rapperswil-Jona bauen. Der Verkauf des Grundstücks mit direktem Anstoss an den Zürichsee ruft jetzt aber Rives Publiques auf den Plan, ein Verein, der sich schweizweit für öffentliche Zugänge zu Gewässern einsetzt. Präsident Victor von Wartburg will, dass die Stadt Rapperswil-Jona und der Kanton St. Gallen von Federer einen durchgehenden Uferweg direkt vor dem Grundstück fordern.