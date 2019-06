Schweres Unwetter fordert ein Todesopfer

In Frauenfeld TG wurde das Gelände des Stadtfestes wegen des Sturms vorsorglich geräumt. Mehrere Bäume ausserhalb des Festivalgeländes stürzten um. Verletzt wurde niemand. Auch die Zurich Pride wurde vorübergehend in Mitleidenschaft gezogen. Das Programm an der Stadthausanlage wurde unterbrochen.

Auch westlich der Romandie, in der Region um die Gemeinde Romans-sur-Isère südlich von Lyon wütete ein heftiger Hagelsturm. Der französische Landwirtschaftsminister Didier Guillaume kündigte am Sonntag im Fernsehsender BFMTV an, für die betroffenen Regionen werde Katastrophenalarm ausgerufen. Im Département Drôme waren Felder vom Hagel zerstört worden. Laut Guillaume sind in den betroffenen Gebieten 80 bis 100 Prozent der Ernten vernichtet.

Windspitzen von über 120 km/h

Am meisten stürmte es am östlichen Ufer des Genfersees mit 110 km/h in Le Bouveret (VS) und 103 km/h in Vevey (VD). Im Oberwallis bei Visp wurde laut dem Wetterdienst Meteonews mit 107 km/h ebenfalls die 100-km/h-Marke übertroffen. Auf dem Bantiger bei Bern erreichte die stärkste Böe 113 km/h. Auf den Bergen kam es zu Windgeschwindigkeiten bis 122 km/h.

Die Regenmengen lagen weitherum bei 20 bis 35 Litern pro Quadratmeter, in Cossonay VD gingen innert zwei Stunden rund 50 Liter nieder. Laut Angaben von SRF Meteo wurden in der ganzen Schweiz zwischen 15 Uhr und Mitternacht 24'800 Blitzeinschläge registriert.