Schwere Vorwürfe gegen den Circus Royal

Mehrere Mitarbeiter schilderten gegenüber der Zeitung die Zustände im Zirkus und äusserten Kritik – vor allem gegenüber Zirkusdirektor Oliver Skreinig. Dieser sei zusammen mit seiner Sekretärin in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschwunden. Jetzt steht der Zirkus, der dieses Jahr sein 56-jähriges Bestehen feierte, vor dem Aus.

Direktor soll Lügen aufgetischt haben

Die durchschnittlich 450 Zuschauer pro Vorstellung, die der Zirkus online anpreist, waren offenbar schon länger Geschichte. «Wenn wir 50 Leute im Zelt hatten, waren wir hochzufrieden», sagt eine Artistin gegenüber der Zeitung. Rund 15 Leute hätten die letzte Show in Dornbirn noch besucht.

Dass es dem Zirkus finanziell schlecht ging, wussten offenbar alle. «Es war schnell klar, dass dem Zirkus das Geld fehlt, um uns zu bezahlen. Aber statt das transparent zu machen und die Tournee abzubrechen, machte der Direktor uns leere Versprechen, tischte Lügen auf, um uns zu vertrösten», erzählt ein Artist.

Einige Angestellte hätten bis heute keinen Lohn für die diesjährige Saison erhalten, andere nur unregelmässig. Die Betroffenen hätten sich bereits an das RAV, die Stadt Kreuzlingen, wo der Zirkus beheimatet ist, und an das Thurgauer Migrationsamt gewandt, um doch noch an ihr Geld zu kommen.

Hat die Flucht ergriffen: Zirkusdirektor Oliver Skreinig. Bild: Walter Bieri, Keystone

Ein Artist beteuert, Zirkusdirektor Skreinig sei kein schlechter Mensch, er habe keine bösartigen Absichten gehabt. «Aber er ist unfähig und hat mit seiner Arbeitsweise den guten Namen des Circus Royal ruiniert.»

Vier illegale Arbeiter verhaftet

Die Zirkusdirektion habe Artisten unter Vortäuschung falscher Tatsachen angeheuert, um sie dann hinter der Bar oder als Plakateure arbeiten zu lassen. Eine Sängerin sei für die Reinigung der Toiletten zuständig gewesen, berichtet ein Zirkusangestellter. Man habe immer wieder erfolglos das Gespräch mit dem Direktor gesucht. «Wir wurden stets vertröstet, warten immer noch auf unser Geld.»