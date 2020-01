Schüsse in Baden-Württemberg: Mehrere Tote befürchtet

Im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg fielen am Freitag Schüsse. Es gebe mehrere Verletzte und auch Tote, sagte ein Sprecher der Polizei Aalen. Er machte keine Angaben dazu, wie viele Menschen ums Leben kamen.

Die Schüsse waren am Freitagmittag in Rot am See im Landkreis Schwäbisch Hall gefallen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen liege ein «Beziehungsverhältnis» vor, teilte die Polizei mit. Der mutmassliche Täter und die Opfer hätten sich gekannt, sagte der Sprecher. Hinweise auf weitere Täter gab es nicht.