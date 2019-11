Schreinerei im Thurgau steht in Flammen

In Hörhausen brach gegen 4.15 Uhr ein Feuer in einer Produktionsstätte aus. Die Feuerwehr sei noch vor Ort, wie der Sprecher der Kantonspolizei Thurgau am Mittwochmorgen auf Anfrage von Keystone-SDA bestätigte.

Aktuell ist die Feuerwehr noch damit beschäftigt, zu verhindern, dass der Brand auf das daneben liegende Wohnhaus übergreift. Die Bewohner des Hauses wurden laut Kantonspolizei sicherheitshalber evakuiert.

Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Personen in der 80 Meter langen Produktionshalle aufgehalten. Die Kantonspolizei wird im Verlauf des Mittwochs weitere Informationen zum Brand liefern.