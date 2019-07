Schnee im Wallis, Hitzewelle am Wochenende

Die Schweiz ist ein Alpenland. Das zeigt sich auch am Wetter, das in der Nacht auf den Montag kräftigen Regen gebracht hat. «Am meisten Niederschlag konnte mit 56 Litern Regen pro Quadratmeter in Thun verzeichnet werden», hält MeteoNews im jüngsten Bulletin fest. SRF Meteo blickt in die Berge und weiss, dass es im Kanton Wallis geschneit hat, und zwar bis auf 2300 Meter. Auf dem Riffelberg auf einer Höhe von 2600 Meter habe die weisse Pracht so richtig angesetzt, wie es in einem Tweet heisst.