Schlechte Nachrichten für Keim-Hypochonder

Nun aber hat ein britisches «Gesundheitsunternehmen», das zum Beispiel durch den Verkauf diverser DNA- und Mikrobiom-Selbsttester Geld verdienen will, eine «erstmalige Studie 24 bedeutender Glücksdenkmäler in 13 europäischen Städten» verschickt. Ergebnis: Durch Berührung der Glücksbringer droht Kontakt mit 29 verschiedenen Bakteriengattungen. Neunundzwanzig! Etwa Pseudomonaden («Pfützenkeime»), zum Beispiel dort, wo sich einst der Münchner Student festhielt. Für Keim-Hypochonder ist das freilich gar keine gute Nachricht. Da möchte man sich kurz ein bisschen Glück herbeiwischen – und was kriegt man? Haarbalg-Entzündung und Ohrkanal-Infektion.

Julia-Statue in Verona. Bild: AFP

Und die an Grapsch-Statuen keineswegs arme bayerische Landeshauptstadt steht ja nicht alleine da. Wer etwa in Verona der Bronze-Julia an die Brust fasst, auf der Prager Karlsbrücke den Hund unter der St.-Nepomuk-Statue tätschelt oder gar die angeblich besonders befallene Sherlock-Holmes-Statue in London küsst, wird zum Tummelplatz von Staphylokokken. Da sind Blasen- und Herzinnenhautentzündung, Konjunktivitis und Sepsis nicht mehr weit. Die Studienmacher raten deshalb zu gründlichem Händewaschen und antibakteriellem Teebaumöl. Klar, zu ihren Selbsttests raten sie irgendwie auch.

Das mit den Keimen ist schon so eine Sache. Ist es nicht beängstigend, wenn auch heute noch Geldmacher der New Yorker Wall Street ihre Aktentaschen an den Hoden des berühmten Bronze-Bullen reiben – in der Hoffnung auf bessere Geschäfte? «Man verdirbt sich die Seele allein von der Berührung mit Geld», davor hat einst der russische Dichter Alexander Alexandrowitsch Blok gewarnt. Eine Studie eines weltweit aktiven «Hygiene-Dienstleisters» wiederum hat jüngst ergeben, dass auch Leder-Handtaschen ein guter Ort für die Ausbreitung von Bakterien sind.

James gets a good feel of the balls of the Wall Street Bull. The New York Traders say it brings you luck on the markets @NYSE#luckpic.twitter.com/8eKnxuSB9i — Windsor's House (@WindsorsHouse) October 25, 2017

Dennoch: Die Sehnsucht des Menschen nach Berührung bleibt gross. Grösser vielleicht noch als seine Furcht vor möglicherweise pathogenen Mikroorganismen. Das sich unter der Bronze-Hose wölbende Gemächt des (zu Lebzeiten angeblich wunderschönen) Journalisten Victor Noir (1848-1870) strahlt auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise so blitzeblank wie nie zuvor. Es heisst, die Berührung dieser Stelle schenke den Menschen Fruchtbarkeit.

Victor-Noir-Statue in Paris. Bild: AFP

Auch das Denkmal der schwedischen Schauspielerin Margaretha Krook (1925-2001) vor dem Königlichen Dramatischen Theater in Stockholm wird, wenn auch eher im Gesicht, geherzt. Auch, weil die Bronze im Winter von innen beheizt wird, man sich also herrlich an ihr wärmen kann. Sogar die blank polierte Nase des russischen Romanhelden Ostap Bender in Sankt Petersburg zeugt davon, dass Berührungen – wie der österreichische Barde Peter Horton einmal feststellte – «Zauberwesen» sind, «die unsere seelischen Gärten bestellen».