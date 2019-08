Schauspieler Peter Fonda ist tot

Der US-Schauspieler und Filmemacher Peter Fonda («Easy Rider») ist tot. Der Hollywood-Star und das Idol der Hippie-Bewegung starb laut Angaben der Familie am Freitag im Alter von 79 Jahren in Los Angeles. Er litt an Lungenkrebs.

Peter Fonda ist der Sohn von Hollywoodstar Henry Fonda (1905-1982), der jüngere Bruder von Jane Fonda und Vater der Schauspielerin Bridget Fonda.

Auch zu Gast in Zürich

1969 wurde er als Motorradfreak «Captain America» in dem Kult-Streifen «Easy Rider» zum Idol der Hippie-Bewegung und zum Helden des Neuen Hollywoods. Der Film mit Co-Stars Dennis Hopper und Jack Nicholson wurde von Fonda auch produziert.

Fonda war auch ein mehrmaliger Gast am Zürcher Filmfestival. 2014 war er zum dritten Mal innert zehn Jahren in der Stadt.