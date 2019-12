Saudiarabischer Soldat tötet auf US-Militärbasis 3 Menschen

Der Soldat befand sich zur Ausbildung auf dem Stützpunkt, erklärte Floridas Gouverneur Ron DeSantis vor Journalisten. Die Bundespolizei FBI habe nun die Leitung der Ermittlungen übernommen, fügte Sheriff David Morgan hinzu.

Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, der saudische König Salman habe ihn angerufen, um sein Beileid auszudrücken. Der König habe den «barbarischen» Angriff verurteilt. Der Täter stehe nicht für die Menschen Saudiarabiens, die «das amerikanische Volk lieben», zitierte Trump den König weiter.

....The King said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter, and that this person in no way shape or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people.

