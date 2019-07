Riesiger Waldbrand in Norddeutschland

Die Feuerwehrleute dürften sich aus Sicherheitsgründen dem Brandgebiet nur bis auf 1000 Meter nähern. Mit Hilfe von Löschpanzern und Löschhelikoptern werde versucht, das vom Wind immer wieder angefachte Feuer einzudämmen. Die Flammen hätten sich vor allem am Boden ausgebreitet, vereinzelt aber auch schon Baumkronen erreicht.

Waldbrand in der Nähe der Ortschaft Trebs. Foto: Keystone/Bodo Marks

Backhaus und auch Innenminister Lorenz Caffier warnten Schaulustige dringend davor, sich dem Brandgebiet zu nähern: «In diesem Gebiet hat niemand etwas zu suchen. Dort besteht höchste Lebensgefahr», sagte Backhaus.

Brandgeruch auch in Berlin und Leipzig

Rauchschwaden zogen bis nach Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Dort riefen die Behörden die Menschen auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Brandgeruch war am Montag etwa auch im rund 200 Kilometer entfernten Berlin wahrnehmbar. Die Hauptstadt-Feuerwehr twitterte: «Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich.»

?? Geruchsbelästigung durch #Waldbrand ??Aufgrund eines grossen Waldbrandes bei #Lübtheen in #MV kommt es in Berlin zu massivem #Brandgeruch.- schliessen Sie ggf. die Fenster- wählen Sie den Notruf 112 bitte nicht für Nachfragen. Der Geruch ist lästig, aber nicht gefährlich! — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 1. Juli 2019

Selbst bei den Feuerwehren in Leipzig und Dresden gingen am Morgen zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgern ein. Sie berichteten, dass es stark nach Rauch rieche, aber nirgends brenne, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Leipzig. Nach Angaben von Stefan Sternberg, Landrat des Kreises Ludwigslust-Parchim, wurden in der Nacht und am Morgen drei Ortschaften, die unmittelbar an den Brandherd grenzen, vorsorglich evakuiert. Betroffen seien insgesamt 650 Menschen. Zudem sei ein Ferienlager mit 100 Kindern geräumt worden. Die Kinder seien bei ihren Familien in Sicherheit.

«Die Lage ist weiterhin angespannt. Es geht im Moment nicht um das Löschen des Brandes. Es geht um die Sicherung der Ortschaften, um Leib und Leben», sagte Sternberg, der schon am Sonntagabend Katastrophenalarm ausgelöst hatte. Weitere Evakuierungen seien nicht ausgeschlossen.

Feuerwehrleute löschen in der Nähe der evakuierten Ortschaft Alt Jabel einen grossflächigen Waldbrand. Foto: Keystone/Jens Büttner

Ein in der Nähe des Brandes liegendes Werk für Deodorants habe aus Sicherheitsgründen die Produktion eingestellt, die Gasleitungen dorthin seien abgestellt worden.

Brandstiftung vermutet

Schon letzte Woche war in dem Waldgebiet östlich Lübtheens auf etwa 6 Hektar ein Feuer ausgebrochen, das nach Behördenangaben aber am Freitag gelöscht war - am Sonntag brach das Feuer dann erneut aus und dehnte sich bei teilweise starken und drehenden Winden rasch aus.

Als Ursache vermuten die Behörden Brandstiftung. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll das Feuer an drei Stellen ausgebrochen sein.