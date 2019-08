Riesiger Eisbrocken stürzt vor Kajakfahrern ins Meer

Auch wenn, wie sie sagen, der Anblick atemberaubend war, werden sie in Zukunft vorsichtiger sein: «Wir haben unsere Lektion gelernt. Gletscher werden wir in Zukunft grossräumig umfahren.» Denn die beiden sind sich sicher: «Zu sagen, dass wir Glück haben, am Leben zu sein, ist eine Untertreibung. Wir wären wirklich fast gestorben», sagt Hooper in seinem Youtube-Video.

Und auf Facebook schrieb Hooper: «Was als friedliche Gletscherexpedition begann, entwickelte sich zum grössten Adrenalinschub unseres Lebens.»