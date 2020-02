Rega stand am Wochenende im Dauereinsatz

Die Helikopter der Rettungsflugwacht kamen am Wochenende besonders oft zum Einsatz. Auf den Pisten, Loipen und Schlittelbahnen waren wegen des schönen Wetters besonders viele Wintersportler unterwegs.

Die Rettungshelikopter rückten von Samstagmorgen bis Sonntagabend 140 Mal aus, wie die Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) am Montag mitteilte. Vor allem am Samstag herrschte in der Einsatzzentrale der Rega beim Flughafen Zürich Hochbetrieb: Über 80 Einsätze organisierten und koordinierten die Einsatzleiterinnen und Einsatzleiter.