Polizei weist Betrunkenen weg – später liegt er tot neben Geleisen

Es stellte sich heraus, dass die Polizei den Mann in der Nacht um 2.30 Uhr kontrolliert hatte, nachdem er sich in Cossonay alkoholisiert in der Wohnung geirrt hatte. Die Patrouille forderte ihn auf, die fremde Wohnung zu verlassen und nach Hause zu gehen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet zu den genauen Umständen, die zum Unfall am Bahngeleise geführt haben. Der entsprechende Bahnabschnitt war während rund einer Stunde unterbrochen.