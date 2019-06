Paris: Mann stirbt bei Unfall mit E-Scooter

Erst in der vergangenen Woche hatte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo weitere Einschränkungen für die Nutzung der Roller angekündigt. Sie sollen etwa künftig nicht mehr auf Gehwegen geparkt werden dürfen. Die E-Scooter sollen ausserdem in den Parks und Gärten von Paris verboten werden.

Nachdem es anfänglich erlaubt gewesen ist, ist es in der französischen Hauptstadt mittlerweile verboten, mit den Rollern auf Gehwegen zu fahren. Die Roller hätten sich auf eine «anarchistische Weise» vervielfacht, monierte Hidalgo auf Twitter. Derzeit gebe es zwölf Betreiber mit rund 20'000 E-Scootern, ohne Regulierung würden es bis zum Jahr 2020 40 000 sein. In der vergangenen Zeit hatten sich laut Hidalgo Unfälle gehäuft.

Sonst per Fuss unterwegs

Zudem zeigt eine aktuelle Studie der Beratungsfirma 6T, bei der 4300 E-Scooter-Fahrer in den französischen Städten Paris, Lyon und Marseille befragt wurden, dass die Tretroller vor allem ein Verkehrsmittel für Strecken sind, die sonst zu Fuss zurückgelegt worden wären. 47 Prozent der Nutzer gaben an, dass sie den Weg sonst gelaufen wären, 29 Prozent hätten öffentliche Verkehrsmittel genutzt.

Der Effekt, den sich auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für Deutschland von der Zulassung der E-Scooter erhofft – nämlich dass Menschen dafür ihr Auto stehen lassen – bestätigt sich zumindest in Frankreich bislang nicht. Nur 8% der Befragten fuhren eine Strecke mit dem E-Scooter, die für die sie sonst ein Auto genutzt hätten. Fast jeder zweite Rollerfahrer besitzt mindestens ein eigenes Auto.

Was die Studie auch ergab: E-Scooter sind vor allem bei Touristen beliebt. 42 Prozent der Befragten gaben an, zu Gast in Frankreich zu sein. Die durchschnittliche Nutzung der Leihroller lag bei 19 Minuten, was aber immer noch einen Preis von 3,85 Euro bedeutet – das ist rund doppelt so viel wie ein Metroticket in Paris kostet.