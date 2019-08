Messerangriff vor dem Innenministerium in London

Die Zahl der Messerangriffe in England und Wales war zwischen Juli 2018 und Juli dieses Jahres um acht Prozentpunkte auf mehr als 43.500 gestiegen. Erst am Mittwoch hatte der neue Premierminister Boris Johnson bei einer Online-Fragestunde ein unnachgiebiges Vorgehen gegen die «Plage» der Messergewalt angekündigt.

A man has suffered life-threatening injuries in a stabbing outside the Home Office building in London, police say. There's no suggestion the incident is terror-related. A man has been arrested on suspicion of grievous bodily harm - more here: https://t.co/esLokpHcPcpic.twitter.com/2DsdExvyQU

— Sky News (@SkyNews) August 15, 2019