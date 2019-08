Matterhorn soll gesperrt werden

Die Forderung ist extrem und spaltet die Bergwelt in zwei Lager: Nach dem tödlichen Absturz eines Bergführers und seines Gasts am Matterhorn vor zwei Wochen verlangen Bergsteiger, dass das Horu zum Sperrgebiet erklärt werde. Wie erste Erkenntnisse zeigen, hatte ein abgebrochener Fels ein Fixseil mitgerissen, worauf die Zweierseilschaft in die Ostflanke stürzte. Weil an der Unglücksstelle ein hohes Steinschlagrisiko herrschte, waren auch die Retter Gefahren ausgesetzt, als sie die Verunfallten bargen.