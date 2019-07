Mann stösst Mutter und Kind vor Zug

Ein 40-Jähriger hat am Montag am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main eine Frau und deren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden Zug gestossen. Das Kind wurde vom ICE erfasst und getötet, wie die Polizei weiter mitteilte. Die 40-jährige Frau konnte sich demnach aus dem Gleisbett retten. Ob sie verletzt wurde, war unklar. Der Angreifer soll zudem versucht haben, einen weiteren Menschen in die Gleise zu stossen. Dieser habe sich aber in Sicherheit bringen können.