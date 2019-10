Mann nach Tötungsdelikt in Killwangen verhaftet

Der mutmassliche Täter sitzt vorerst für die Dauer von drei Monaten in Untersuchungshaft. Das entschied das Zwangsmassnahmengericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Es bestehe dringender Tatverdacht sowie Verdunkelungs- und Fluchtgefahr. Der Mann bestreitet den Tatvorwurf.

In der Nacht auf den 5. Mai war ein 57-jähriger Montenegriner vor seinem Wohnhaus in Killwangen mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt worden, dass er später im Spital an den Folgen der Verletzungen verstarb.