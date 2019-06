Mann greift Zirkus-Besucher an – 3 Verletzte

Nach der Vorstellung des Zirkus Knie in Basel hat am Samstagabend ein 43-jähriger Schweizer Artisten angepöbelt. Anschliessend griff er Zirkus-Besucher an. Drei Personen wurden verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag mitteilte, wurden eine 28-jährige Frau sowie ein 41- und ein 42-jähriger Mann durch den Angreifer verletzt.