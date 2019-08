Mächtige Explosion erschütterte Kopenhagen

«Völlig inakzeptable Tat»

Ermittler und Sprengstoffspürhunde waren am Mittwoch am Ort des Geschehens unterwegs. Die Explosion hatte die Vorderseite des Steuerverwaltungsgebäudes schwer beschädigt, viele Fenster gingen in die Brüche.

Die Beschäftigten der Steuerverwaltung wurden von Verwaltungsdirektorin Merete Agergaard aufgefordert, am Mittwoch von zu Hause aus zu arbeiten. Zum Zeitpunkt der Detonation am Vorabend hatten sich nur noch zwei Mitarbeiter in dem Gebäude aufgehalten. Die Steuerverwaltung Skattestyrelsen liegt im Norden der Stadt am Bahnhof Nordhavn.

Der dänische Steuerminister Morten Bodskov sagte der Nachrichtenagentur Ritzau, es sei «ziemlich offensichtlich», dass die Explosion absichtlich verursacht worden sei. Er sprach von einer «völlig inakzeptablen Tat».