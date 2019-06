Mach mal lieber die Mücke!

Hochschwangere

Lebensraum: Geburtsvorbereitungskurs, Babyausstattungsgeschäft, Café.

Verhaltensmuster: Machen es ihren Jägern einfach, indem sie: atmen. Und das schwerer als andere. Dummerweise lockt ausgerechnet ausgeatmetes Kohlendioxid Mücken an. Der Beutetyp Schwangere weist zudem eine erhöhte Körpertemperatur auf, die vermehrt Duftstoffe auf der Haut freisetzt. So sind sie für die Blutsauger noch leichter zu orten. So leicht, dass sie Studien zufolge tatsächlich doppelt so oft gestochen werden.

Überlebensstrategie: Mückenstiche? Babykram!

Sportler

Lebensraum: Tennis- oder Fussballplatz, Parks und andere Freiluftgehege.

Verhaltensmuster: Läuft und schwitzt. Der Schweiss wiederum verstärkt den Körpergeruch, den Mücken, je nach individuellem Geruchmix (unter anderem aus Milchsäure, Buttersäure, Aminosäuren), unterschiedlich attraktiv finden. Auch Körperwärme lockt Moskitos. Besonders gefährdete Exemplare des Sportlers sind in der Region Ammersee zu finden. Dort fiel kürzlich ein Mückenschwarm über eine Fussballmannschaft her. Die Spieler des FC Eichenau kassierten je bis zu 40 Stiche. Bis auf einen. Der kam mit 500 in die Klinik.

Überlebensstrategie: Bahnenschwimmen im Freibad – ist doch bei dem Wetter eh viel besser.

Bodenständige

Lebensraum: Erdgeschosswohnung.

Verhaltensmuster: Wenn Brutstätte von Jäger und Gejagtem sehr nahe beieinanderliegen, ist das meist ein gutes Arrangement für Ersteren. Die Mücke kommt aus der Regentonne und anderen stehenden Gewässern, und warum in den zehnten Stock eines Wohngebäudes fliegen, wenn der Erdgeschossbewohner so nahe ist? Parterrebewohner, das haben Forscher der Uni Bern übrigens mal herausgefunden, leben im Schnitt kürzer als ihre Artgenossen in oberen Geschossen. Was aber an sozialen Unterschieden liegen soll. Die Mücke trägt nach SZ-Recherchen daran ausnahmsweise keine Schuld.

Überlebensstrategie: Anti-Mücken-Netze, Anti-Mücken-Gitter, Anti-Mücken-Sprays, Anti-Mücken-Voodoo. Oder ins Penthouse umziehen.

Gruftis

Lebensraum: Finsternis. Und andere Events der Gothic-Kultur.

Verhaltensmuster: Tarnen sich mit viel Schminke (Leichenblässe!) und tiefschwarzen Klamotten. Nur blöd, dass der Vampir-Look nicht verhindert, Blutsaugern selbst zum Opfer zu fallen. Im Gegenteil: Mücken landen lieber auf dunklen Kleidern als auf hellen. Und auf die blutleeren Schminkgesichter fallen sie nun wirklich nicht herein.