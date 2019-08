Kajakfahrer stürzt 30-Meter-Wasserfall hinunter

Spektakuläre Drohnen- und GoPro-Aufnahmen zeigen, wie sich Adrian Mattern die rund 30 Meter hohen Abiqua Falls im US-Bundesstaat Oregon hinabstürzt. Mattern ist dafür bekannt, mit seinem Kajak möglichst hohe Wasserfälle zu befahren. Der deutsche Extremsportler hat etwa 2018 als erster Mensch überhaupt den 40 Meter hohen Wasserfall Gljúfrabúi mit seinem Kajak bezwungen. Im gleichen Jahr stürzte er sich zudem am kanadischen Hay River 30 Meter in die Tiefe und Ende 2017 bezwang er als erst vierter Mensch die Big Banana Falls in Mexiko. Diese waren sogar 45 Meter hoch.