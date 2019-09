Jäger schiesst neben Fussballjunioren auf Hirschkuh

Ein Jäger hat am Samstagmittag in Vicosporano GR in der Nähe eines Fussballfeldes auf eine Hirschkuh geschossen. Während der Schussabgabe waren Junioren des FC Bregaglia auf dem Feld am Trainieren.

Der Mann jagte am Samstag in der Nähe des Fussballfeldes. Kurz vor Mittag habe er die Hirschkuh entdeckt, die mit zwei weiteren Tieren zwischen ihm und dem Fussballfeld stand, wie die Graubündner Kantonspolizei mitteilte. Der Jäger feuerte einen Schuss auf die Hirschkuh ab, verfehlte das Ziel jedoch.