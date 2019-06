Italienische Polizei schlägt gegen die Mafia zu

Die Zugriffe auf die so genannte Allianz von Secondigliano erfolgten in der Provinz Neapel, aber auch andernorts in Italien und im Ausland, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Behörden setzten mehr als 100 Verdächtige fest. 89 Personen seien in Untersuchungshaft gekommen und 36 unter Hausarrest gestellt worden, hiess es weiter. Eine Person darf sich zukünftig nicht mehr in der Region Kampanien aufhalten.