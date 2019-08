IS reklamiert Anschlag auf Hochzeit für sich

Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Hochzeitsfeier in Kabul sind am Samstagabend laut offiziellen Angaben mindestens 63 Menschen getötet und 182 verletzt worden.

«Unter den Opfern sind Frauen und Kinder», sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Die radikalislamischen Taliban, die derzeit mit den USA über einen Friedensvertrag für das Krisenland verhandeln, stritten jegliche Verantwortung ab. In der Vergangenheit hatte aber vor allem die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sogenannte weiche Ziele - also wenig geschützte - angegriffen.

Der Attentäter sprengte sich am Abend im Hochzeitssaal in die Luft. Vom Innenministerium veröffentlichte Fotos zeigten mehrere Leichen in dem Saal. Der Augenzeuge Mohammed Farhag, der an der Hochzeitsfeier teilgenommen hatte, war nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt der Explosion im Bereich für die Frauen. Die Explosion habe sich im Männerbereich ereignet.

«Alle rannten schreiend und weinend nach draussen», sagte Farhag der Nachrichtenagentur AFP. «Etwa 20 Minuten lang war die Halle voller Rauch. Fast alle im Männerbereich sind entweder tot oder verletzt.» Auch zwei Stunden nach dem Anschlag seien immer noch Leichen aus der Halle gebracht worden.

Blutbefleckte weisse Stühle

Bei Hochzeiten in Kabul feiern Männer und Frauen in getrennten Räumen. Zumeist sind Hunderte Gäste geladen. Üblicherweise wird nach 22 Uhr das Abendessen serviert. In sozialen Medien geteilte Videos zeigten verzweifelte Menschen vor der Hochzeitshalle, die Familienmitglieder vermissten. Bilder aus der Hochzeitshalle zeigten blutbefleckte weisse Stühle und viele zwischen oder noch auf ihnen liegende leblose Körper. Im Zentrum Kabuls waren auch eine Stunde nach dem Angriff noch Sirenen von Ambulanzen zu hören.