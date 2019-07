Im Hallwilersee soll ein Kaiman unterwegs sein

Ein Fischer hat am vergangenen Sonntagabend im Hallwilersee bei Beinwil am See AG ein Reptil gesehen. Die Behörden vermuten, es könne sich um einen Kaiman handeln. Die Suche nach dem Tier ist bis anhin erfolglos geblieben.

Der erfahrene Fischer schilderte der Polizei, er habe am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ein etwa eineinhalb Meter grosses Reptil beobachtet. Dieses sei plötzlich an der Wasseroberfläche erschienen und habe nach einer jungen Ente geschnappt. Anschliessend sei das Reptil mit der Beute weggeschwommen.