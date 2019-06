Helikopter stürzt auf Hochhaus in Manhattan

#Update: Just in - Reports of least one person has been injured after a helicopter has crashed into the roof of a building in Mid-town #Manhattan in New York, massive fire fighters responded on the scene. Video Credit: @CitizenApp_NYCpic.twitter.com/At20vUFmaA — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 10, 2019

Zum Absturz kam es in der 7th Avenue in Manhattan in der Nähe des Times Square. Zum Zeitpunkt des Absturzes herrschte schlechtes Wetter, es regnete. Die Wolken hingen so tief, dass die Spitzen der Wolkenkratzer nicht zu erkennen waren.

Gebäude wurde erschüttert

Die Feuerwehr teilte auf Twitter mit, der Helikopter sei auf das Dach des Gebäudes gestürzt. In einem früheren Tweet der Feuerwehr hatte es geheissen, der Helikopter sei in das Hochhaus gestürzt.

Die Polizei sperrte die Strassen um den Unglücksort ab. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Cuomo sagte, die Menschen im betroffenen Hochhaus hätten gesagt, sie hätten gefühlt, wie das Gebäude beim Aufprall des Helikopters erschüttert worden sei. Die Menschen im Gebäude, in dem sich unter anderem eine Bank befindet, wurden evakuiert.