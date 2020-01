Harry und Meghan nicht mehr Teil der «Firma»

«Zurücknehmen» wollten sich Harry und Meghan ein wenig, die Zahl ihrer Auftritte drosseln. Sich ein bisschen Luft verschaffen, die verhasste Presse abschütteln, und nebenher etwas Geld verdienen in Nordamerika.

Der Queen wollten sie fortan nur noch als Teilzeit-Royals zur Verfügung stehen. Aber das hielt man im Königshaus für eine schlechte Idee. Interessenskonflikte zwischen kommerziellen Projekten und offizieller Rolle lagen auf der Hand. Das Paar kann nicht gleichzeitig das britische Staatsoberhaupt repräsentieren und aus seinem Status privaten Profit schlagen, um sich «finanziell unabhängig» zu machen. So landete der Sechste in der britischen Thronfolge statt mit einem Fuss in beiden Lagern mit beiden Füssen «draussen» – und seine Frau mit ihm.