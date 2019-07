Täter von Frankfurt ging bereits in Zürich mit Messer auf Nachbarin los

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, wurde aber von Passanten und einem Polizisten in Zivil verfolgt. Später wurde er von der Polizei ausserhalb des Bahnhofs festgenommen. Am Hauptbahnhof sei es zu einem «massiven Polizeieinsatz» gekommen, berichtete die Sprecherin.

Polizisten und Feuerwehrleute spannen eine weisse Plane als Sichtschutz vor den ICE. (29. Juli 2019) Foto: Andreas Arnold/Keystone

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem mutmasslichen Täter um einen 40-Jährigen mit eritreischer Staatsbürgerschaft, der seine Opfer nicht kannte.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt am Dienstag, dass der mutmassliche Täter im Kanton Zürich wohnhaft ist und über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. Mit dieser Bewilligung kann er auch ins Ausland reisen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt ist der Mann verheiratet und Vater von drei Kindern.

Dieter Romann, Präsident der Deutschen Bundespolizei informierte am Dienstagnachmittag, dass der 1979 in Eritrea geborene Mann 2006 illegal in die Schweiz einreiste und 2008 Asyl erhielt. Er verfügt über eine C Niederlassung und galt als gut integirert. In Publikationen wurde er als beispielhafte Integration genannt.

A. fiel zum letzten Mal am 25. Juli auf, als er seine Nachbarin mit einem Messer bedrohte. Anschliessend würgte er sie und sperrte sie in ihrem Haus ein. Seither ist er in der Schweiz national zur Verhaftung ausgeschrieben.

Warum er nach Deutschland gereist sei, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte Niesen. Der Tatverdächtige habe lediglich angegeben, vor einigen Tagen mit dem Zug von Basel nach Frankfurt gereist zu sein.

Bislang habe der Tatverdächtige sich nicht zu dem Fall geäussert, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde. Er wird laut Staatsanwaltschaft am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. «Der Tatvorwurf lautet Mord und zweifacher Mordversuch. Im Falle einer Verurteilung hat er mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu rechnen», so Niesen.

Im Laufe weiterer Ermittlungen werde der mutmassliche Täter «sicherlich psychiatrisch begutachtet», sagte die Staatsanwaltschaft. «Die Tat spricht dafür, dass man an eine psychiatrische Erkrankung denkt», so Niesen. Der Mann stand zum Zeitpunkt der Tat nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. «Ein Atemtest vor Ort ergab einen Wert von null Promille.»

Gleise am Frankfurter Hauptbahnhof wurde gesperrt. (29. Juli 2019) Foto: Keystone

Am Hauptbahnhof wurden die Gleise 4 bis 9 für mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu Ausfällen und Verspätungen, wie eine Sprecherin der Bahn sagte.

Ein Augenzeuge berichtet der «Frankfurter Rundschau», er habe von der Mannheimer Strasse alles sehen können. «Wie der ICE einfährt und wie plötzlich die Leute losschrien. Es waren Horrorschreie. Und dann sah ich, wie der Täter weglief und mehrere Leute rannten ihm hinterher.» Er habe sofort gewusst, dass etwas Schreckliches passiert sein musste.

«Ich bekomme diese Schreie nicht mehr aus meinem Kopf»Augenzeuge des Angriffs am Frankfurter Bahnhof

«Ich bin sehr schockiert, dass dieser Mann ein achtjähriges Kind einfach so auf die Gleise geschubst hat», sagt der Augenzeuge weiter. «Wie kann man so etwas bloss tun?» Er müsse das jetzt verarbeiten. «Ich muss noch fürs Studium lernen, aber ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich bekomme diese Schreie einfach nicht mehr aus meinem Kopf.» Wenn er in Zukunft an einem Gleis stehen werde, werde er sich von nun an immer umdrehen, um nachzusehen, dass keiner hinter ihm stehe und aufs Gleis schubsen wolle.

Eine weitere Zeugin sagte dem Hessischen Rundfunk, dass Menschen in Tränen zusammengebrochen seien. Es habe «dramatische Szenen» gegeben. Mehrere Reisende hätten medizinisch versorgt werden müssen. Die Deutsche Bahn kündigte an, eine Sonder-Telefonnummer zur psychologischen Betreuung für Zeugen des Vorfalls freizuschalten.

Grosse Anteilnahme: Menschen haben am Bahnhof Blumen und Kerzen hingelegt. (29. Juli 2019) Foto: Armando Babani/Keystone