Toter Mann in Hotel in Zürich-Albrisrieden aufgefunden

Die Zürcher Stadtpolizei hat am Freitagnachmittag einen toten Mann in einem Hotelzimmer gefunden. Sie geht von einem Tötungsdelikt aus und hat eine Fahndung eingeleitet.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort, zeitweise war die Umgebung grossräumig abgesperrt. Bild: Stefan Hohler

Kurz nach 14 Uhr wurde die Polizei in das Hotel am Letzigraben gerufen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Sanitäter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Dieser ist noch nicht einwandfrei identifiziert.

Polizisten suchen mit einem Spürhund nach der Tatwaffe: Es ist noch nicht klar, um was für eine Tatwaffe es sich handelt. Bild: Stefan Hohler

Zur Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts aufgeboten. Der Tathergang und die Hintergründe sind noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Zeugenaufruf: Die Stadtpolizei Zürich bittet Personen, die am Freitag, 1. November 2019, im Bereich des Letzigrabens und der Fellenbergstrasse ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 044 247 22 11 zu melden.