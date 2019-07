Grossbrand in Pratteln BL gelöscht – Gebäude einsturzgefährdet

Die Feuerwehr konnte laut einem Communiqué der Polizei Basel-Landschaft den Brand am Kunimattweg in Pratteln in der Nacht auf Montag löschen. Der Brand hat einen grossen Sachschaden verursacht. Der betroffene Gebäudeteil darf derzeit nicht betreten werden, da er einsturzgefährdet ist. Ausgebrochen ist der Brand im hinteren Gebäudeteil.

Update Grossbrand in Pratteln: Brand gelöscht. Bezüglich Rauchentwicklung kann definitiv Entwarnung gegeben werden und Fenster und Türen können wieder geöffnet werden. — Polizei Basel-Landschaft (@PolizeiBL) 1. Juli 2019

Für die Bevölkerung im Raum Pratteln gab die Behörde zudem Entwarnung. Obwohl im Gebäude mehrere Chemikalien gelagert wurden, seien keine Grenzwerte überschritten worden. Spezialisten hätten in mehreren Messungen keine Giftstoffe im Rauch gefunden, sagte ein Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft am frühen Montagmorgen gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dennoch war die Umgebung einer Geruchsbelästigung ausgesetzt. Die Fenster und Türen durften am Morgen wieder geöffnet werden.