Grossbrand im Raum Pratteln

In Pratteln steht ein Gebäude in Flammen. Wie blick.ch berichtet, soll es sich um die Chemiefirma Galvaplast handeln, ein Unternehmen für Kunststoff-Beschichtung. Was für ein Material brennt, ist noch unklar

Ein Grossaufgebot der Feuerwehr ist im Einsatz, es gibt eine starke Rauchentwicklung. Die Polizei bittet die Bevölkerung, alle Fenster und Türen zu schliessen.