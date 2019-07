Gäste in FKK-Klub stören Feuerwehr – ein Toter

Bei einem Grossbrand in einem Sauna-Club in Nordrhein-Westfalen haben Gäste die Löscharbeiten massiv behindert. Für einen weiteren Gast endete der Brand in der Nacht zum Sonntag tödlich.

Feuerwehrleute fanden den Mann leblos in dem Gebäude. Drei Gäste des FKK-Clubs in Hamminkeln verkannten den Ernst der Lage offenbar vollkommen, nahmen den Feuerwehrleuten die Löschschläuche weg und bespritzten sich damit gegenseitig, wie die Polizei in Wesel mitteilte.