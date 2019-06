Fünf Verletzte bei Explosion einer Raffinerie

«Verdammt, das sieht schlimm aus»

Videos von dem Vorfall zeigen einen Feuerball, der den Komplex des Unternehmens Philadelphia Energy Solutions vollständig zu umhüllen scheint. «Verdammt, das sieht schlimm aus», sagte der Bürgermeister der Stadt, Jim Kenney, dem Sender NBC. Kenney sprach von einer beängstigenden Szenerie. Er kündigte an, man werde alles daran setzen, die Anlage sicherer zu machen und dafür zu sorgen, dass sich so etwas nicht wiederhole.

This massive fire at a Philadelphia refinery caused explosions that were felt all the way in New Jersey pic.twitter.com/JwzqAxyvzO

— NowThis (@nowthisnews) 21. Juni 2019