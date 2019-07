Frachtschiff prallt in Basel in zwei Brücken

Am Donnerstagabend ist in Basel ein Frachtschiff mit zwei Brücken kollidiert. Es soll sich dabei um die Mittlere Brücke und die Johanniterbrücke handeln. Ein Video zeigt den Moment, in dem das Schiff mit einem Brückenpfeiler kollidiert.

Laut Augenzeugen sind Polizei und Feuerwehr mit einem Grossaufgebot vor Ort. Das beschädigte Containerschiff werde nun abtransportiert. Bereits vor der Kollision sei das Schiff auf der falschen Seite des Flusses unterwegs gewesen. Dabei sei es zu brenzligen Situationen mit Schwimmern und Passagierbooten gekommen.