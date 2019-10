Föhn bringt Rekordwert im Berner Haslital

Der Föhn brachte am Mittwoch in den nördlichen Alpentälern ausserordentlich warmes Wetter für den Monat Oktober. So wurde teilweise die Sommermarke von 25 Grad überschritten, örtlich wurden sogar knapp 27 Grad erreicht, wie MeteoNews mitteilt.

Am wärmsten wurde es dabei mit 26,9 Grad in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein gefolgt von 26,5 Grad in Bad Ragaz. In Meiringen im Haslital wurde sogar der bisherige Oktoberrekord vom 15. Oktober 1990 (25,2 Grad) überschritten: Es wurden 25,5 Grad gemessen. Ein weiterer Temperaturanstieg, der von der Luftmasse her möglich gewesen wäre, wurde durch im Verlauf des Nachmittages aufziehende hohe Wolken verhindert.