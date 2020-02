Flugzeug zerbricht bei Landung in Istanbul und fängt Feuer

Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus mit 177 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern an Bord sei von der Landebahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten. Der staatliche Sender TRT berichtete, es handele sich um eine Maschine der Fluggesellschaft Pegasus. Fernsehbilder zeigten, dass der vordere Teil der Maschine auseinandergerissen ist.

UPDATE: Pegasus Airlines plane carrying 177 passengers breaks into three after landing from Izmir city, no casualties – Turkish Transport Minister Turhan pic.twitter.com/i7KidS0kgX

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 5, 2020